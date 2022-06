Weer een mijlpaal voor Blind Walls Gallery in Breda: de 130e muurschildering heeft een plek gevonden in hartje stad, in winkelhof 't Sas. Beeldend kunstenaar Klaas Lageweg is gevraagd het werk te maken, pal aan de voet van de Grote Kerk. De Groningse artiest schilderde begin juni in slechts vier dagen tijd een portret van de vroegere Bredase kunstschilder Jacob Weyerman.

Blind Walls Galleryis in haar nopjes met het jubileumwerk en spreekt van een welkome toevoeging aan de collectie en de bruisende omgeving van dit stukje binnenstad. De almaar groeiende 'straatcollectie', waar talloze internationaal werkende kunstenaars aan meewerken, verbeeldt de verhalen van de stad, het verleden, heden en de toekomst. Om het project op 't Sas te realiseren werkte Blind Walls Gallery nauw samen met projectontwikkelaar Maas-Jacobs en Jos van Aert van bureau Fiks&Fokus. Bij de muurschildering maakte de kunstenaar gebruik van latex muurverf en spuitbussen. Lageweg noemt kunst 'zijn middel' om autonoom te kunnen functioneren in de maatschappij. Hij combineert schijnbaar tegengestelde vormen, zoals realisme, pixel art en abstracties. De persoon die centraal staat in de muurschildering is Jacob Weyerman (1677-1747). De markante Weyerman groeide op in Breda, waar hij zijn passie en talent voor schilderen ontdekte. Op zijn 18e besluit hij de stad te verlaten en de wereld te ontdekken als kunstschilder van voornamelijk bloemstillevens en kunsthandelaar. Later begint Weyerman met het schrijven van toneelstukken en satirische gedichten. Om van zijn schulden af te komen chanteert hij invloedrijke mensen door negatief over hen te schrijven. Weyerman leidt een roerig bestaan met een tragisch einde: hij overlijdt in de gevangenis in Den Haag.