Aan de Oude Liesboslaan in Breda is een waterleiding gesprongen. Daardoor ondervindt een deel van de Bredase huishoudens hinder. Brabant Water is bezig de storing te verhelpen.

Door de storing heeft een deel van de Bredanaars geen water, bruin water en/of een lage waterdruk. Hoe de waterleiding kon springen is onduidelijk. Op de betreffende plek op de Oude Liesboslaan was daarna een metershoge fontein zichtbaar. Brabant Water heeft het water afgesloten en zoekt naar een oplossing. De hinder zal naar verwachting tot zeker 20.30 uur aanhouden. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda