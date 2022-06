In een woning aan de Noortberghmoeren in de wijk Haagse Beemden in Breda is vrijdagmiddag een dode man aangetroffen. Dat meldt de politie.

Volgens een woordvoerder kwam de politie af op een melding van geschreeuw vanuit de woning. Ter plaatse werd de dode man aangetroffen. Een huisarts kon in beginsel geen natuurlijk overlijden vaststellen, waarna de politie een onderzoek is gestart. "We houden daarbij alle scenario's open'', aldus de woordvoerder.