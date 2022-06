Een auto is in de nacht van donderdag of vrijdag zwaar beschadigd geraakt vanwege een brand. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De brandweer werd rond 4.00 uur gealarmeerd. De wagen stond geparkeerd in de Beatrixstraat, in de bocht naar de Clausstraat toe. De brandweer wist te voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Toch liep de binnenkant van de wagen veel schade op.