Twee auto's zijn donderdag in Breda met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde net voor middernacht op de kruising tussen de Tramsingel en de Gieterijstraat. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren.

Bij de botsing schoot een wagen tegen een afgezaagde boom vlak naast de Singel. Een vrouw werd gecontroleerd op verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn afgevoerd door bergers. Eerdere ongelukken Het gebeuren wel vaker ongelukken op de Tramsingel. Afgelopen zondag vond er ook al een ongeval plaats op de weg. Dat gebeurde op het kruispunt bij de Haagweg. Een bestuurder raakte gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. In april raakte een maaltijdbezorger gewond bij een botsing op dezelfde weg en in maart kwam een scooterrijder ten val waarna hij naar het ziekenhuis moest.