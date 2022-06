In 2019 werd het laatste Tuigpaardengala Chaam gehouden. De feestelijke dertigste editie. Corona dwarsboomde vervolgens de edities 2020 en 2021. Een herstart in 2022 bleek moeilijker dan verwacht. De ring blijft ook dit jaar leeg.

Anneke van Engelen, voorzitster van de organiserende paardensportvereniging De Trouwe Kameraden, is kort en bondig in haar uitleg. "Een gebrek aan voldoende vrijwilligers en een begroting die niet rond te krijgen is, hebben ons doen besluiten de ring leeg te laten op het terrein aan de Gilzeweg."

Daarmee valt het doek over een uniek evenement in het West-Brabantse. Het enige in haar soort. Met als vaste wedstrijddag de derde zondag in juli.

Non-stop programma

Van Engelen kijkt nog eens terug. "De bolhoed van de ringmeester gaat fier de lucht in. Het teken dat de aanspanningen kunnen vertrekken. Met elegantie en actie door de baan. De handen die op elkaar gaan bij het altijd meelevende publiek. Het was een non-stop programma met hackney's, tuigpaarden, Friezen, trekpaarden en het Open Chaams Kampioenschap. Prachtige shownummers, een felle strijd in het Ben Hur-spektakel en een wedstrijdring die nooit leeg is."

Actie in de ring was altijd een erezaak. Op het moment dat de laatste deelnemer de wedstrijdring verliet, reden de deelnemers aan de volgende wedstrijd de piste binnen. Nooit een lege ring dus. En dat altijd gedurende meer dan dertig rubrieken op één wedstrijddag.

Finale

De finale van het Open Chaams Kampioenschap als sluitstuk van het gala was bij menners én publiek dé trekpleister. Het was steeds een handicapstrijd met pony's en paarden van allerlei rassen en slagen. Uitblinker was Kees Bastiaansen uit Nispen. Driemaal pakte hij de titel. In 2000 en 2001 met zijn KWPN-tuiger Nulanda en in 2011 met de Fries Obe.

Mister Ben Hur was Kees Thielen uit Gilze. Driemaal wist hij met zijn paard Levita de hele meute op snelheid te kloppen. In 2011, 2014 en 2015.