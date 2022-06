Bijna 2600 ouderen in Nederland mochten het afgelopen jaar minstens 100 verjaardagskaarsjes uitblazen, ruim 400 meer dan vijf jaar geleden. Dat meldt Local Focus gebaseerd op cijfers van het CBS. Ook in Brabant kwamen er in één jaar 23 eeuwelingen bij, en de meesten wonen in Breda.

Terwijl het totale aantal honderdplussers in Brabant op 1 januari 2021 juist lager was dan op 1 januari 2020, gaat onze provincie dit jaar ook mee in de trend. Met 23 eeuwelingen erbij stond de teller op 1 januari 2022 op 286 mensen van 100 jaar en ouder, dat waren er in 2021 nog 263. Grote steden Van de grotere gemeenten springt Breda met 38 mensen van 100 jaar en ouder ook landelijk in het oog: met méér dan twee honderdjarigen per 10.000 inwoners, telt de stad relatief veel eeuwelingen. Verder zijn de aantallen in Brabant het hoogst in de grootsteden: Eindhoven (32), Tilburg (28) en Den Bosch (18). Meer vrouwen Meer dan 80 procent van de honderdplussers is vrouw, te verklaren doordat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Opvallend is wel dat het aantal mannelijke honderdplussers de afgelopen jaren sneller groeit.