Ze bestaan veertig jaar: de Makrele. Het Z.W.O. (zoet water orkest) dat ooit begon als schoolband van het Onze Lieve Vrouwelyceum en na vier decennia nog altijd een hechte vriendenclub is van enthousiaste muzikanten.

Op 12 juni vanaf 15.00 uur wordt het jubileum gevierd met een groot concert bij het T-Huis in het Valkenberg in Breda. De Makrele, die stevig zijn geworteld in de carnavalswereld, trakteren dan op een uitgebreide greep uit hun inmiddels brede repertoire. Van ABBA en Frank Sinatra tot Koning Voetbal en Herp Alpert, het komt allemaal voorbij.