Leuk cadeau voor alle papa's, die van een feestje houden: een kaart voor de zomerse editie van de Bredase Klûntocht. Deze wordt namelijk gehouden op Vaderdag, zondag 19 juni, in het centrum van Breda.

De voorverkoop gaat zondag (12 juni) om 13.11 uur van start in drie cafés: De Bruine Pij, Bruxelles en De Vriendin. Eén kaart kost 5 euro, de opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de Grote Kerk. Liefst 27 kroegen doen mee, er zijn in totaal 6.000 kaarten beschikbaar.

Uiteraard wordt de Kielegatse tocht der tochten muzikaal omlijst. Naast een aantal kapellen kruipen vanaf 13.30 uur ook diverse artiesten op het podium van de Grote Markt Zuid, onder wie de zangers Jan Biggel en Tommy Lips plus DJ FeestRay.

Best verklede groep

Klûners die voor 17.30 uur elf stempels hebben verzameld, verdienen het felbegeerde klûûnkruisje. Deze kunnen zondag tot 18.30 uur opgehaald worden op het Kerkplein. Er is tevens een speciale prijs voor de best verklede groep, die met het meest originele en fraaiste idee komt om het thema 'Breda ontdooit!' uit te beelden. Inschrijven van groepen kan vanaf 13.11 uur bij De Bruine Pij.