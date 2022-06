De seizoenkaarten vliegen als warme broodjes over de toonbank bij NAC. Van de ruim dertienduizend seizoenkaarthouders van vorig jaar heeft het grootste deel verlengd: 10.545. Sinds de vrije verkoop dinsdag is gestart, zijn daar al meer dan duizend verkochte seizoenkaarten bij gekomen.

De teller stond woensdag iets voor het middaguur op 11.822 verkochte seizoenkaarten voor het nieuwe seizoen. Dat wil zeggen dat in iets meer dan 24 uur er zo'n 1300 seizoenkaarten in de vrije verkoop bij zijn gekomen. Het aantal zal alleen nog maar verder oplopen aangezien de verlengperiode voor businessseizoenkaarten nog niet verstreken is.

Vorig seizoen had NAC 13.586 seizoenkaarthouders. Nu gaat het aantal al richting de twaalfduizend, ruim drie weken voor de voorbereiding op het seizoen 2022-2023 begint.

Van de 10.545 mensen die hun seizoenkaart hebben verlengd, heeft ruim twee derde afgezien van compensatie voor de gemiste wedstrijden in het coronaseizoen, zo laat NAC woensdag weten. Als dank krijgt die groep het boek 'Wij zijn NAC' ter ere van het 110-jarig bestaan van de club.