Vier Algerijnen zijn zondagnacht opgepakt voor de diefstal van een halsketting in de trein van Breda naar Rijen.

De politie kreeg zondag rond 0.30 uur een melding dat een man in de trein was beroofd van zijn halsketting. In samenwerking met spoorvervoerder NS konden de vier verdachten worden aangehouden.

Een van hen had nog een straf openstaan van 57 dagen. Hij werd na verhoor in de cel gezet. Ook is DNA bij hem afgenomen. Een andere verdachte heeft geen verblijfsvergunning en is aan de vreemdelingenpolitie overgedragen.