Nassaudag is voor veel Bredanaars een mooi excuus om zich weer eens te verdiepen in het roemruchte verleden van de eigen stad. Vooral de KMA, normaal verboden militair terrein, trekt hierbij altijd een hoop nieuwsgierige bezoekers. Wat is immers een koninkrijk waard zonder de verhalen eromheen?

Boogschutters die op herten schieten, hofdames in hoepeljurken en middeleeuwse hoempapamuziek uit een doedelzak. Wie het KMA terrein maandag door de ooghaartjes bekijkt kan zich zo een paar eeuwen in het verleden wanen. Alleen de moderne steigers tegen het kasteel verraden zo nu en dan de huidige tijdsgeest.

Volgens erfgoedadviseur Ilona Somma bestaat tegelijkertijd de geschiedenis zelf ook voor een groot deel uit renovaties en hergebruik. Als voorbeeld laat ze bij de ingang van het terrein een engelenhoofd zien. Een ornament dat ooit in opdracht van Hendrik III van Nassau werd gemaakt. "Hij trouwde een vrouw met veel geld en bouwde zo in Breda een van de eerste renaissancegebouwen boven de alpen."

Het kopstuk stond jarenlang fier op het kasteeldak tot Koning Willem I in 1826 een nieuwe paardenstal nodig had voor zijn militairen. Net als veel andere renaissanceornamenten in die tijd werd de engel gebruikt als wegverharding. Een kleine 140 jaar later kwam het kunstwerk weer boven water toen deze manege zelf werd afgebroken.

"Zulke verhalen laten vooral goed zien hoe modetrends veranderen. Wie weet wat we nu zonder nadenken slopen en pas over honderd jaar waarderen als cultureel erfgoed", meent Somma. Van de militaire stal is overigens nog wel een enkele muur te bewonderen in het Rijksmuseum.

Bezoeker Jimmy Smit is blij dat Nassaudag weer terug is. Wel vindt hij het jammer dat er minder voor kinderen te doen is dan bij voorgaande edities. Volgens Smit weten Nederlanders in het algemeen en scholieren in het bijzonder namelijk veel te weinig over de eigen geschiedenis. "Nederland heeft zich ontworsteld van een grootmacht om er daarna zelf een te worden. Dat verhaal mag best wat trotser en uitbundiger worden verteld."