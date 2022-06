De optocht van Boemeldonck is zondagmiddag tijdelijk stilgelegd nadat er een deel van een carnavalswagen op bezoekers is gevallen. Daarbij zijn een moeder en haar zoontje (licht)gewond geraakt, meldt de politie. Na ongeveer een uur werd de optocht weer hervat.

Het incident gebeurde rond 14.00 uur op de hoek van de Kapelstraat en de Pasquelaan. Het object, van zo’n twee meter doorsnee, viel door een nog onbekende reden van de wagen af, zo’n tien meter naar beneden.

De moeder raakte door de klap gewond aan haar schouder en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar zoontje werd ter controle in de ambulance nagekeken .

Optocht kan worden hervat

Of de optocht kan doorgaan, was nog maar de vraag. De brandweer moest onderzoeken of dat veilig kon, en de politie moest de plek van het ongeval vrijgeven. Na ongeveer een uur was dat het geval.

,,Dit is heel erg schrikken‘’, zegt BAK-secretaris Robbert Janssen. ,,We hebben met veel dingen rekening gehouden, maar hier hadden we niet op gehoopt.'' Volgens Janssen is er nadat de boel veilig werd verklaard nog contact geweest met de familie van de slachtoffers. Zij gaven aan dat de optocht gewoon door kon gaan.

Ook de wagen waar het object vanaf viel vervolgde zijn weg. ,,De jongens zeiden dat dit het enige uitstekende stuk was, de rest is gewoon recht omhoog gebouwd‘’, aldus Janssen.