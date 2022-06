Vier mannen zijn zaterdagnacht aangehouden in Breda. Ze zouden meerdere telefoons, bankpasjes en een horloge buit hebben gemaakt. Een 21-jarige man kwam zijn telefoon weer op het spoor met de app 'Zoek mijn iPhone'.

De eerste twee verdachten werden rond 2.30 uur aangehouden op de John F. Kennedylaan. De politie meldt dat dankzij de applicatie 'Zoek mijn iPhone', die laat zien waar een smartphone zich bevindt, rond 06.15 uur de andere twee verdachten werden aangehouden op de Oude Terheijdenseweg. Het gaat waarschijnlijk om één groep. De verdachten zijn Algerijnen tussen de 19 en 24 jaar. Twee van hen zijn broers.

Een 21-jarige Bredanaar liep rond 5.00 uur naar zijn woning. In de Catharinastraat zag hij twee mannen staan die hem in het Engels en Frans aanspraken. 'Eén van die mannen tikte enkele keren met zijn voeten tegen de enkels van de aangever', meldt de politie. 'Kort daarna merkte het slachtoffer dat zijn mobiel gestolen was.'

Eenmaal thuis zocht het slachtoffer met de zoekapplicatie naar zijn telefoon. Hij kon zien dat de smartphone richting het station bewoog. De man belde de politie en ging zelf ook naar de locatie toe. Daar zag hij dezelfde mannen die hem eerder aanspraken. Agenten hielden het tweetal staande.

'Bij één van hen werd in de kleding een mobieltje en een bankpas aangetroffen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn', beschrijft de politie. De 21-jarige Bredanaar zocht samen met een medewerker van de NS in de bosjes en vond daar zijn telefoon terug. Ook vijf andere telefoons kwamen tevoorschijn.

Eerder die nacht kregen agenten op de fiets een melding dat in de Ridderstraat en de Tolbrugstraat twee mannen hadden geprobeerd stappers te beroven. Door camerabeelden wisten de agenten dit duo te vinden: 'Eén van de dienders zag nog net dat één van die mannen een horloge en een bankpas op de voet van een standbeeld legde.' De twee verdachten werden aangehouden. Het is nog niet duidelijk van wie de spullen zijn.

De politie meldt dat al met drie gedupeerden is gesproken. Een 24-jarige man uit Dorst vertelde aan de politie dat zijn telefoon in Breda werd gestolen toen hij samen met andere stappers zag hoe een onwel geworden persoon met een ambulance werd meegenomen. In de ochtend zag hij tot zijn verbazing via 'Zoek mijn iPhone' dat zijn telefoon op het politiebureau in Breda lag. Met zijn gestolen pinpas was vijf al keer gepind.

De politie waarschuwt om alert te zijn tijdens het uitgaan.