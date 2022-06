Een auto is zaterdagavond rond 21.00 uur op zijn kop terechtgekomen aan de Waterviolier in Breda. Een vrouw en kind zaten in de auto. Zij zijn nagekeken in een ambulance.

De auto raakte bij het ongeluk een schutting, die is daardoor ingestort. Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak is. De politie had de straat aan beide kanten tijdelijk afgezet. Een berger komt de ondersteboven geraakte auto ophalen. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda