De politie heeft vrijdagavond een 39-jarige Amsterdammer opgepakt die eerder op de dag in had gebroken bij een café in het centrum van Breda.

De eigenaar van de horecazaak deed aangifte. Hij vertelde dat er vrijdagmiddag rond 16.10 uur een man het café inliep die deed alsof hij het toilet zocht. Op camerabeelden bleek echter dat de man een kantoorruimte insloop en het bureau doorzocht. Ook maakte de man een kastje kapot dat op slot zat. De verdachte verliet vervolgens de zaak. Op de toegangsdeur staat heel duidelijk 'privé' aangegeven, aldus de politie. De man heeft waarschijnlijk niks buitgemaakt. De eigenaar waarschuwde de politie na het bekijken van de beelden. Volgens de kroegbaas zou de man vaker actief zijn in Breda en zijn andere horecacollega's extra alert als ze de man zien. Enkele uren later werd de man op de Vlaszak aangehouden. Het gaat om een 39-jarige Amsterdammer die bekend staat als veelpleger.