De inheemse zwarte honingbij keert op maandag 6 juni terug in het Sint Annabos in Bavel. Een bijzonder moment, want hoewel de zwarte honingbij eeuwenlang dominant was in Noord-West-Europa, is deze bijensoort door menselijk ingrijpen grotendeels verdwenen.

De terugkeer van de inheemse zwarte honingbij betekent de start van Stichting Het Conservatoire, een organisatie bestaande uit enthousiaste imkers in de omgeving van Bavel. De komende tijd gaan tien van hen verspreid over een gebied van 3 kilometer samenwerken om de inheemse zwarte honingbij te behouden en het volk uit te breiden. Deze bijensoort leent zich hier uitstekend voor, omdat ze perfect aangepast zijn aan onze omstandigheden, zoals het koude en natte weer. Het project kan op de steun van Staatsbosbeheer rekenen. Stichting Het Conservatoire houdt pinkstermaandag om 10.00 uur een kleinschalige, symbolische ceremonie waarna de bijzondere bijensoort een plekje krijgt in het eeuwenoude bos. Het huisvesten van dit bijenvolk is het resultaat van een lang en intensief traject. Hans-Peter Verkooijen, voorzitter van Het Conservatoire, legt uit: "Wij hebben deze bijensoort op Texel gevonden. Na DNA-onderzoek bij Naturalis bleek het inderdaad om de inheemse zwarte honingbij te gaan. Die hebben wij vervolgens op Neeltje Jans gekweekt, en nu halen we ze naar Breda." Dat deze bijen een plek krijgen in het Sint Annabos is belangrijk, want net als andere bijensoorten, wordt deze met uitsterven bedreigd. Dit komt onder andere door het tekort aan bloemen, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, ziektes en parasieten.