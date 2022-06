Met tal van activiteiten in de stad, waaronder exposities en een grootse historische stoet, viert Breda op tweede pinksterdag (6 juni) weer de Nassaudag.

De familie Nassau, voorvaderen van ons koningshuis, woonde van 1403 tot aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568) in het kasteel van Breda, Willem van Oranje als laatste.

Breda is fier op de titel Nassaustad en laat dat merken op de landelijke Dag van het Kasteel. Zo is het terrein van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) gratis geopend voor publiek, van 11.00 tot 16.30 uur. Ondanks aangescherpte veiligheidseisen en renovatiewerkzaamheden aan het kasteel is het de stichting Historische Verzameling KMA gelukt een aangepast, gevarieerd programma neer te zetten. Naast rondleidingen, dans en muziek zijn er demonstraties boogschieten en schermen.

Aan de rand van Breda zijn bij Bouvigne rondleidingen door het kasteel en de tuinen.

House of Wax Entertainment

Om 11.00 uur vertrekt vanaf het Kasteelplein onder regie van House of Wax Entertainment een grote middeleeuwse stoet van ridders, muzikanten, paarden, vlaggendragers, schooiers én een heuse nar naar de Grote Markt. Bij deze inmiddels traditionele happening staan dit jaar Engelbrecht I van Nassau en zijn eega Johanna van Polanen centraal. Tijdens deze optocht staat House of Wax tevens stil bij het overlijden van grondlegger Cor Vermeulen, op 28 mei 2021.

Na deze optocht geeft F.I.G.H.T., de stuntschool van House of Wax Entertainment, tussen 13.00 en 17.00 uur op de Grote Markt demonstraties in de zwaardvechtkunst.

Roofvogelshow

Op het Chassépark is onder meer een roofvogelshow en een oude ambachtenmarkt. Op het voorplein van de Nieuwe Veste (Sint Janstraat) wordt een workshop 'zandsculpturen' gegeven.

Nassaulezing

's Avonds (20.00-22.00 uur) wordt in de Grote Kerk de Nassaulezing gehouden. Femke Deen en René van Stipriaan gaan in debat over Willem van Oranje en zijn vrouw Anna van Saksen en de periode waarin zij leefden. Moderator is Martin Sommer, journalist van de Volkskrant. De entree bedraagt 8 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden.

Het volledige programma van de Nassaudag is te vinden op de website van Breda Nassaustad.