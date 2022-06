Vijftien automobilisten zijn woensdag bij een integrale controle in Breda beboet voor verschillende overtredingen, waaronder rijden zonder rijbewijs en bellen achter het stuur. In totaal heeft de politie 56 voertuigen gecontroleerd.

De controle vond plaats op de parkeerplaats van winkelcentrum Moerwijk in Breda, in de wijk Hoge Vucht. Er is onder andere geschreven voor het rijden zonder rijbewijs, rijden met gladde banden, rijden met een verlopen APK, niet tonen van het rijbewijs, niet verzekerd rijden, niet de juiste positie op de weg aanhouden, geen juiste reminrichting, niet dragen van de autogordel en bellen tijdens het besturen van een voertuig.

Elektrische step

Naast de bekeuringen die zijn uitgedeeld heeft de politie twee keer gewaarschuwd voor het rijden op een elektrische step zonder de nodige registratie en verzekering.

De politie voerde de controle uit samen met de Belastingdienst, Gemeente en Belastingsamenwerking West-Brabant.