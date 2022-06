Nauwelijks bekomen van Breda Jazz Festival, barst het volgende evenement al weer los. Deze woensdagavond begint in Breda het Spanjaardsgat Festival.

Van 1 tot en met 6 juni, met nog een muzikale James Bond-nabrander op 9 juni (19.30 uur) , klinkt vanaf het ponton in het Spanjaardsgat volop muziek. Deze woensdag 1 juni bijt om 20.30 uur de Marinierskapel het spits af. Met Voice-winnaar Dennis van Aarssen brengt het Defensie-toporkest 'Swing while you're drinking'. Een programma vol evergreens en klassiekers. Van Frank Sinatra tot Michael Bublé.

Donderdag trakteert het Academie Orkest om 20.30 uur Breda op Spaanse klanken die extra worden aangezet met Spaanse flamenco van de Bredase groep Vamos. Daarna klinkt muziek van Santana gevolgd door de Eric Clapton Tribute Band met meestergitarist John F. Klaver.

Saxofoondag

Het Breda Festival Orkest bouwt vrijdag samen met zangeres Belle Perez vanaf 21.00 uur het Spaanse feestje verder uit. Gevolgd op de zaterdag door iets heel anders. Die dag staat in het teken van de saxofoon. Iedereen die dat instrument speelt is vanaf 12.00 uur welkom op het ponton. Na een optreden van de Bredase saxofoniste Naomi Adriaansz met DJ Marlyfox en talloze uitdagingen voor saxofoonspelers, eindigt de dag met een masterclass vanBenjamin Herman. Die treedt bovendien samen met de New Cool CollectiveXXL om 21.00 uur op.

Zondag om 14.00 uur klinkt de Bolero van Ravel in het Spanjaardsgat. Die avond om 21.00 uur is de bühne voor Pater Moeskroen (met orkest). Maandag om 16.00 uur kan Breda zelf zingen tijdens Breda Zingt!

Voor tickets en info, zie: https://hetspanjaardsgat.nl