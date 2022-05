De komst van een laboratorium voor bloedonderzoek in Zevenbergen gaat 'minimaal impact' hebben op de verkeersdruk in Prinsenbeek.

Die voorspelling doen burgemeester en wethouders van Breda in een brief aan de raadsleden Martijn Meeuwissen (VVD) en Marc van Oosterbosch (CDA).

De twee in Prinsenbeek woonachtige politici kropen eerder deze maand in de pen, nadat er berichten waren verschenen over de komst van een vestiging van Result Laboratorium op een bedrijventerrein in Zevenbergen.

Elk jaar worden daar zo'n 6,5 miljoen bloedtesten afgenomen en Meeuwissen en Van Oosterbosch leven in de veronderstelling dat dit een flinke toename van verkeer met zich meebrengt. Een deel daarvan zou dan worden afgewikkeld over de toch al onder druk staande wegen van Prinsenbeek.

Maar volgens het college hoeven de twee Beekse politici zich geen zorgen te maken: "We verwachten dat de impact op de verkeersbelasting voor Prinsenbeek minimaal zal zijn. Er zal vooral gebruik worden gemaakt van het hoofdwegennet.''

Wat verder meespeelt is dat het werkgebied van het laboratorium verspreid is over West-Brabant en een deel van Zuid-Holland. Dat draagt volgens het stadsbestuur ook bij aan een 'grote spreiding' van de verkeersdruk.

Woon-werkverkeer

Ook met het woon-werkverkeer van en naar het laboratorium gaat het allemaal wel goed komen, voorspellen burgemeester en wethouders: "De 127 mensen die daar gaan werken wonen vast niet allemaal in Breda. Ze zullen dus ook niet allemaal via Prinsenbeek naar Zevenbergen rijden.''