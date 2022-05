Oude lantaarnpalen in Breda moeten worden vervangen door led-palen waar ook elektrische auto's mee opgeladen kunnen worden. Het leek een goed plan, maar het gaat het er voorlopig niet van komen. Er zitten te veel haken en ogen aan de 'slimme laadlantaarnpaal'.

De handen gingen eind vorig jaar massaal op elkaar, toen D66-fractievoorzitter Joek van Pul met een motie kwam om 'vaart te maken' met het vervangen van oude lantaarnpalen door zogeheten hybride oplaad lantaarnpalen.

Niet zo'n goed idee

Dat betekende voor wethouder Carla Kranenborg (Beheer Openbare Ruimte, VVD) dat er werk aan de winkel was. Nu blijkt uit een brief die ze naar de raad heeft gestuurd dat het misschien toch niet zo'n goed idee is om de oude lantaarnpalen te vervangen door een slimme laadvariant.

Kranenborg heeft zeven redenen om terughoudend te zijn.

1. Een lantaarnpaal trekt weinig stroom, een opladende auto veel meer. Er zou daarom een aparte aansluiting op het elektriciteitsnet aangelegd moeten worden, inclusief technische beveiligingen.

2. Door de grote hoeveelheid extra apparatuur, wordt de lantaarnpaal letterlijk te dik.

3. Plaatsing en onderhoud pakken veel duurder uit.

4.De lantaarnlaadpaal moet precies op de goede plek staan. Nu staat een laadpaal precies tussen twee parkeervakken in, zodat er twee auto's bij één paal terecht kunnen. Op exact díe locatie moet dan ook de verlichting staan.

5.Het is lastig om te bepalen wie precies verantwoordelijk is voor de combipaal. De gemeente of de uitbater van de laadpaal?

6. Ook lastig: naar wie gaat de stroomrekening?

7. En dan is er ook nog de vraag: wat als het laadpunt is verouderd en vervangen moet worden? Gaat de lantaarn dan ook weg?

Wethouder Kranenborg vindt het om al die redenen dan ook te vroeg om aan de vraag van de raad te voldoen: "Onze organisatie is nog niet ingericht om dit te doen.

Bovendien vraagt ze zich af of het überhaupt nodig is: "De uitrol van openbare laadpalen in Breda loopt namelijk voortvarend."