Bewoners en ondernemers die meer uitleg willen over de aanleg van de Nieuwe Mark in het centrum van Breda kunnen terecht bij de inloopdag op zaterdag 11 juni in de Avenue.

Aannemer FL BV begint op maandag 27 juni met de werkzaamheden tussen de Waterstraat en de Markendaalseweg tot aan de brug bij de Baronesgarage. De parkeergarages blijven bereikbaar. Deze fase duurt tot eind juli 2023. Dit deel van de Markendaalseweg wordt met hekken afgesloten voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt een speciaal pad aangelegd. Op de inloopdag in de Avenue wordt informatie gegeven over de werkzaamheden, de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven en over de groene kades van het project GreenQuays. Het project kan gevolgd worden via de Bouwapp bij De Nieuwe Mark. Avenue De inloopdag Nieuwe Mark is op zaterdag 11 juni gepland van 10.00 tot 15.00 uur. De Avenue, Waterstraat 5 in Breda. Zie ook: breda.nl/nieuwe-mark