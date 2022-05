Wie een bijzondere wandeling wil maken door het Ulvenhoutse Bos kan dinsdag 31 mei op excursie. Onder deskundige leiding van een boswachter worden deelnemers meegenomen op een speurtocht naar zeldzame bosplanten, zoals het knikkend nagelkruid, de eenbes en de witte rapunzel, kenmerkend voor dit 'topnatuurgebied'.

De zeldzame bosplanten groeien vaak op locaties die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Deelnemers krijgen nu de kans wel op deze plekken te komen. Ook wordt uitgelegd hoe het project Kwelherstel Ulvenhoutse Bos vordert. Met het natuurproject is in 2017 een begin gemaakt.

Doel is het bosgebied (112 hectare) met Natura 2000-status in oorspronkelijke staat terug te brengen en de droogte te bestrijden. Het bos is van oorsprong een afwisselend vochtig en droger loofbos. Er zijn vijftien stuwtjes aangelegd en twaalf hectare aan rabatten (grondruggen) afgevlakt om het water beter vast te houden. Er is 7 kilometer aan waterloop verondiept en vijf hectare opnieuw ingeplant. Dreven zijn opgehoogd.

Naaldbomen gekapt

Op een paar plekken zijn de naaldbomen verwijderd. Sommige bomen zullen de vernatting niet overleven, daar komen andere boomsoorten voor in de plaats. De vegetatie zal zo steeds meer gevarieerd worden. Bomen die afsterven blijven vaak nog een tijd staan: ze bieden onderdak aan vleermuizen, spechten en marters. De insecten in de dode bomen zijn een voedselbron voor vogels en andere insecteneters.

Kweldruk

Maar om de kweldruk (grondwaterstand) op het juiste pijl te krijgen en de zeldzame flora te behouden is volgens Staatsbosbeheer nog meer nodig. De omgeving van het bos heeft grote invloed op de kwelwaterstromen.

Daarom wordt ten zuiden van de A58 in het Sint Annabosch nog gewerkt aan de verondieping van de Broekloop. Volgend jaar volgt nog de verondieping van de Broekloop ten noorden van de A58 en de inrichting van een hemelwaterbekken ten zuiden van de Kerkdreef in Ulvenhout.