De sinds 21 april vermiste vrouw (41) uit Breda is zondagavond in België opgedoken. Dat bevestigt de politie. De vrouw is voor zover bekend lichamelijk ongedeerd en wordt overgedragen aan het 'Nederlandse zorgkader' voor geestelijke ondersteuning.

De politie vraagt iedereen om foto's van de vrouw van sociale media af te halen. "Omwille van haar privacy en om haar nu rust te gunnen", zegt woordvoerder Willem van Hooijdonk. Waar de Bredase is aangetroffen in België en waarom ze daar verbleef zegt de politie niet. De ongeruste familie van de vrouw is ingelicht.

De politie heeft de afgelopen weken intensief gezocht naar de vrouw, die op 21 april niet kwam opdagen op een afspraak. Ze kamde onder andere de omgeving van de Galderse Meren af, waar ook in het water werd gezocht. Ook in het Mastbos was een zoekactie. Op Instagram had de vermiste vrouw aangegeven daar graag te wandelen.