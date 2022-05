De laatste dag van de 50e editie van het Breda Jazz Festival is aangebroken. Na drie drukbezochte dagen belooft de slotdag van het festival weer veel moois. Waar moet je zijn?

Na drie verrassend mooie dagen is het vandaag toch echt verstandig om een paraplu en een waterbestendige jas mee te nemen. Het regende deze ochtend al, en in de loop van de dag kunnen er nog wat meer buitjes vallen. De temperatuur ligt lager dan de afgelopen dagen, met maximaal 15 graden. Omdat de zon zich minder laat zien dan de afgelopen jazzdagen, is een extra trui niet overbodig. Een frisse laatste jazzdag, dus is het belangrijk om veel te bewegen om warm te blijven!

Tom Rigney & Flambeau - Haven, 13.00 - 15.00 uur

Het is weer eens wat anders tussen alle blazers op het jazzfestival. Tom Rigney is violist en specialiseert zich in cajun, zydeco, blues en naar eigen zeggen 'funky New Orleans grooves'. Dat wordt dansen.

Diona Fox & Her Ragdolls - T-Huis , 15.15 - 17.00 uur

Gezegend met een indringend, rauw stemgeluid doet Diona Fox wat denken aan Amy Winehouse. Met haar drie Rotterdamse Ragdolls laat ze een aanstekelijke mengelmoes van jazz, neo- en oude soul én popmuziek horen.

The Hippo Brothers ft. Miss Beulah - Grote Markt Midden, 17.00 - 18.30 uur

Zevenkoppige band waarvan de leden een passie delen voor rauwe soul, oude funk en latin jazz boogaloo. Met Hammond orgel, geweldige blazers, funky gitaren en een vette ritme sectie, belooft dit, helemaal met de onnavolgbare vocals van Miss Beulah, een aanstekelijk enthousiast optreden te worden.

Slotceremonie Festival Suprise Band olv Bart Wouters - Avenue, 18.00 - 19.00 uur

Het is het laatste kunstje van Bart Wouters als voorzitter van Breda Jazz Festival. Zijn laatste afsluitende woorden, en ook zijn laatste optreden met de pet van voorzitter op. Na dit jubileumjaar is Wouters bovenal weer gewoon muzikant, en ook in die hoedanigheid zal hij ongetwijfeld weer terugkeren de komende jaren op het festival.