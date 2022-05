Een bestuurder is de controle over zijn auto kwijtgeraakt en op zijn dak terechtgekomen op de Belcrumweg in Breda. Dat gebeurde rond 02.45 uur in de nacht van zaterdag op zondag.

De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot de weg af voor het overige verkeer. Het voertuig is getakeld. Onduidelijk is waarom het misging. Breda Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Breda