Een 48-jarige bestuurder uit Breda reed zaterdagmiddag op twee agenten af bij de Asterdplas aan de Rietdijk in Breda. De twee agenten sprongen op tijd weg waarna de auto met hoge snelheid ervandoor ging. De agenten zette de achtervolging in en hielden de man even later aan op de Elzenbroek in Breda, nadat hij de controle over het stuur verloor.

De politie kreeg zaterdagmiddag een melding over een verdachte situatie aan de Rietdijk bij de Asterdplas. Twee mannen zouden op de parkeerplaats aan het rommelen zijn met een auto. Bij aankomst zagen de agenten twee mannen op de parkeerplaats. Terwijl een van de mannen werd aangesproken door de agenten, stapte de andere man in de auto en reed richting de agenten. Volgens de politie leek de bestuurder niet van plan te stoppen. De twee agenten sprongen op tijd weg en voorkwamen een aanrijding. Daarna ging de auto ervandoor en reed met hoge snelheid door woonwijken. De agenten zette de achtervolging in. Op de Elzenbroek verloor de Bredanaar de controle over het stuur en kwam tot stilstand. Daar hielden de agenten de bestuurder aan. Na zijn aanhouding doorzocht de politie zijn auto en vond spullen die mogelijk gestolen zijn. De Bredanaar werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en verder onderzoek.