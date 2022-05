Het Breda Jazz Festival kende twee zonnige en drukbezochte dagen. Hier vind je een paar tips.

De zon schijnt zo nu en dan tussen de wolken door, en het wordt een graag of 17. Zonnebril op dus, maar neem wel een trui of jas mee. De noordwester wind laat zich gelden.

Frits Bayens Big Band - Grote Markt Midden, 13.30 - 15.30 uur

Na 45 jaar heeft muzikaal leider Frits Bayens het stokje van zijn bigband overgedragen aan Jasper Staps. Voor de liefhebbers van bigbandjazz valt er veel te genieten met de composities van Thad Jones en Sammy Nestico. Als solist is Bart van Lier aangetrokken. Van Lier staat te boek als de belangrijkste trombonist van zijn generatie.

Coco & The Sweet Pops - St. Janstraat, 20.30-23.00 uur

Zangeres Coco komt uit Jamaica en woont in Frankrijk. Met haar begeleidingsband brengt ze de oude en swingende rhythm-'n-blues van weleer weer tot leven. (Ook te zien op 28-5, Haven: 14.00-16.00 uur; 29-5, Havermarkt: 14.00-16.00 uur).

SOUL! - Havermarkt, 22.45 - 1.00 uur

Zanger Huub Janssen kreeg de soul uit de jaren '60 en '70 met de paplepel ingegoten, de sound zit hem in zijn bloed en dat is te horen bij SOUL! Een stampende trein, met een blik topmuzikanten, een strakke blazersectie en een meeslepende show die alles en iedereen in beweging brengt.