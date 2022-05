De tweede dag van Breda Jazz is aangebroken. Een dag met een zwaar lot: de massaal bezochte en sfeervolle eerste dag zien te evenaren of overtreffen. Het programma kent in elk geval weer veel hoogtepunten, wij zetten er wederom een aantal op een rijtje.

Zo aangenaam als gisteren wordt het weer vandaag vermoedelijk niet. De dag begint bewolkt, in de middag kan het zonnetje doorbreken. De zonnebril kan dus mee naar het festival, maar neem ook een jack mee, want de temperatuur blijft, anders dan gisteren, onder de 20 graden steken.

Supermoon - Ingenhousz, Ingenhousz, 15.00 - 17.00 uur

Funk met een dikke groove en sprankelende harmonieën geïnspireerd op voorgangers als Crosby, Stills & Nash, Jon Cleary en The Beach Boys, maar ook op hedendaagse funkbands. Supermoon brengt een smeltkroes van verschillende stijlen met een uniek en oorspronkelijk resultaat.

The Streetbeat Empire - Tolbrug: 19.00-21.00 uur

Deze akoestische straatformatie uit eigen land mixt swing uit de jaren dertig met Afrobeat, voodoosferen en diverse jazz-varianten. Ze noemen zichzelf een 'demonisch draaiorgel', dat zegt genoeg. (Ook te zien op 28 mei, binnenstad, streetparades: 13.00-17.00 uur).

Wouter Hamel - Ingenhousz: 20.00 - 23.00 uur

In onder meer Korea en Japan is hij een grootheid, maar ook in Nederland is Wouter Hamel nog altijd een grote naam. Hamel verlegt jazz naar soulachtige popmuziek. Te beluisteren vanavond in Ingenhousz.

Bob Kaper Jubileum Concert - De Avenue: 20.30 - 22.30 uur

De Nederlandse Benny Goodman, Bob Kaper, is vooral bekend als een van de steunpilaren van the Dutch Swing College Band. Kaper speelde maar liefst 54 jaar bij de band. Eerder deze maand vierde DSC het 75-jarig bestaan. In de Avenue speelt Kaper met Harry Kanters en Michael Varekamp.