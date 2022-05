Breda is vanaf vandaag, donderdag 26 mei, eindelijk weer in de ban van jazz. De 50e editie van het Breda Jazz Festival trapt vandaag af en duurt tot en met zondag. Waar moet je vandaag bij zijn?

Het Breda Jazz Festival leek de afgelopen jaren patent te hebben op tropische temperaturen. Deze editie belooft - godddank - geen hittegolf, maar aangenaam jazzweer. Vandaag, Hemelvaart, lijkt de beste van vier dagen jazz te worden. Het is bewolkt boven Breda met in de avond kans op motregen. Toch, met 20 graden is de stad weer als vanouds the hottest place in the south!

De opening (13.00 - 14.00 uur, Grote Markt)

Eindelijk: na twee magere jaren neemt jazz weer de stad over. Na de eerste jazzklanken heten Bart Wouters, de voorzitter van het Breda Jazz Festival, en burgemeester Paul Depla het publiek welkom. Zonder het spelen van De Paarse Heide, het Bredase volkslied, is de opening uiteraard niet compleet.

Roda de Holanda Pleintje (13.30-16.30 uur, Veemarktstraat)

Latin gebaseerd op de Roda de Samba, de cirkel van samba, uit Brazilië. Waarbij steeds andere muzikanten aan tafel schuiven, een biertje drinken om hele avonden te zingen en muziek te maken voor een publiek dat zich rond hen verzamelt, danst, klapt, kletst en meezingt.

My Brainbox met Jan Akkerman (14.00 - 15.45 uur, Spanjaardsgat).

Helaas zonder de originele zanger Kaz Lux uit Oosterhout, maar de moeite waard vanwege het sterke repertoire met nummers als Dark Rose en Down Man. Daarnaast blijft het een genot om gitaarvirtuoos Jan Akkerman te horen spelen.

Etta James Experience (22.15 - 0.00 uur, Grote Markt Midden)

Dit elftal met in de spits zangeres Floor Kraayvanger en achter haar onder meer een viermans blazerssectie speelt de dampende blues en soul van de legendarische Etta James (1938-2012), bekend van klassiekers als At last en I'd rather go blind.