Een 22-jarige man is dinsdagavond rond 23.00 uur beroofd van zijn telefoon in park Valkenberg in Breda. Hij was slachtoffer van zogenaamde knuffeldieven. Twee onbekenden (27 en 23) omhelsden de Bredanaar om hem vervolgens te beroven.

De man liep dinsdagavond door park Valkenberg. Even verderop zaten twee mannen op een bankje. Hij wilde er voorbij lopen, maar het duo stond op en sprak de man in het Engels aan. Ze deden alsof het 22-jarige slachtoffer een vriend van hen was. Ze knuffelden hem en lieten pas seconden later los. De wandelaar merkte niet veel later dat zijn smartphone uit zijn zak was gevist. Hij belde met de telefoon van een omstander de politie.

Daders aangehouden

Later vond de politie het tweetal in de Willemstraat, met behulp van een 'volg-app'. Om er zeker van te zijn dat hem om de juiste daders ging, heeft de politie een geluidsignaal laten afgaan op de vermiste telefoon. Die ging vervolgens af in de broekzak van een van de twee mannen.

De knuffeldieven zijn aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Breda en een 23-jarige man uit Ter Apel. Beide zitten vast op het politiebureau voor verhoor.