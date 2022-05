Iedereen schaamt zich weleens. En om te laten zien dat dit helemaal niet erg is, organiseert Avans Extra op 25 mei in de Avenue in Breda het congrestival 'Proud to be ashamed'. Verschillende sprekers, kunstenaars en muzikanten helpen zo het taboe op schaamte te doorbreken.

Van depressiviteit tot vliegschaamte en van bodyshaming tot vleesschaamte: schaamte is er in alle vormen. Wat ze als overeenkomst hebben, is dat we er niet graag over praten. En daar mag verandering in komen, vinden ze bij Avans Extra, het extracurriculair platform van Avans Hogeschool.

"We willen hiermee laten zien dat je niet alleen bent en je schaamte om kunt zetten in kracht.", zegt Julia Kapteijns van Avans. "Zelfacceptatie is het sleutelwoord. Omdat veel studenten zich erin zullen herkennen, durven we voor dit soort thema's te kiezen. Het mag schuren bij ons", zegt projectleider Eva-Lisa Janssen.

Het is het eerste congrestival van Avans Extra. "Een plek waar je je op je gemak kunt voelen zoals op een festival, maar ook de diepgang vindt zoals je kent van een congres", zegt Janssen. Met het evenement, dat niet verbonden is aan een opleiding, wil Avans Extra inspelen op onderwerpen die leven onder studenten. Thema's als persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid en maatschappij staan centraal.

Studenten spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de activiteiten; het gaat immers om hén. Zo is student Shane Pattipeilohy, zowel een van de vier sprekers als host van de avond. "Ik heb zelf een heftige periode achter de rug. Ik ben vijf jaar lang depressief geweest, schulden gehad en dakloos geweest. Het heeft zoveel impact gehad op mijn leven tot het moment dat ik wel hulp móest vragen omdat ik zo niet verder kon", vertelt hij.

Hij leerde zijn schaamte te overwinnen en hoopt studenten met zijn verhaal te kunnen inspireren. "Er mag een traan vallen, gelachen worden en mensen mogen boos zijn. Alles mag er zijn. Ik hoop iets bij de studenten los te maken zodat zij hun kracht kunnen vinden en ook eens aan een ander vragen: 'hoe is het eigenlijk met jou?'."

Het congrestival is gratis, uitsluitend bedoeld voor Avans studenten uit heel Brabant en al bijna volgeboekt. Het plan is om minstens jaarlijks een soortgelijk evenement te organiseren, met steeds een ander thema.