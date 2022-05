Tijdens werkzaamheden aan de Markendaalseweg in Breda is dinsdagochtend op de bouwplaats een bijzondere oefengranaat gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Na een kort onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek dat er geen ontploffingsgevaar was.

Rond 8.30 uur werd er bij de politie een melding gemaakt van de vondst. De politie kwam naar de bouwplaats en riep kort daarna om 9.20 uur de EOD op. Rond 10.30 uur arriveerde de EOD bij de bouwplaats om de gevonden granaat verder te onderzoeken. Het bleek te gaan om een ongeladen oefengranaat uit de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de EOD gaat het om een uniek exemplaar. "Onze munitiecollectie is enorm", laat Majoor Peter de Bock, woordvoerder van de EOD weten. "Maar het model dat vanmorgen op de bouwplaats in Breda is gevonden, hebben wij nog niet in onze collectie." Het gaat om een Duitse exercitiegranaat voor de 5 centimeter mortier uit 1936 en is 22 centimeter lang.

Het gaat om een exercitiegranaat zonder lading die niet kan ontploffen maar die je wel kunt verschieten. "Zo'n exemplaar ben ik in vijftien jaar tijd nog nooit tegengekomen", legt hij uit. Om die reden gaat hij in de privécollectie van de EOD. "Hij is ook nog in relatief goede staat. Er zit nog een deel van de originele verf op."

De EOD heeft de granaat meegenomen voor verder onderzoek. Naast de granaat werden ook 15 kaliber patronen op de bouwplaats gevonden. Deze zijn ook meegenomen door de EOD en worden binnenkort vernietigd. Na het onderzoek konden de werkzaamheden op de bouwplaats weer worden hervat.