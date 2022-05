Vermoedelijk is één groep inbrekers verantwoordelijk voor een reeks snelkraken bij winkels van elektronicaketen BCC. De daders sloegen toe in Breda, Veghel, Bergen op Zoom en het Zeeuwse Oostburg.

De politie gaat uit van één groep inbrekers omdat de werkwijze steeds vrijwel hetzelfde is. Ook staat één van de daders vermoedelijk bij meerdere inbraken op beeld. Bij de snelkraken werden onder meer mobiele telefoons, smartwatches, laptops en tablets buitgemaakt.

De eerste inbraak vond plaats op 14 september vorig jaar, bij de BCC op de Woonboulevard in Breda. Vervolgens sloegen de daders op 18 februari dit jaar toe bij de BCC in Veghel en een dag later bij de winkel in Oostburg. De laatste inbraak was op 18 maart in Bergen op Zoom. Daar heeft een getuige de daders gefilmd terwijl ze op straat staan en daarna vluchten.

Vitrines vernield

Bij de inbraken forceerden drie of vier daders eerst de voordeur van de winkel en daarna het rolluik erachter. Daarna gingen ze de zaak binnen, vernielden vitrinekasten en namen zo snel als het kon zoveel mogelijk spullen mee. Bij de snelkraken werd behoorlijk wat schade aangericht.

Op bewakingsbeelden uit Bergen op Zoom was volgens de politie te zien hoe vier daders naar binnengingen en één man op de uitkijk bleef, die opvallend mank liep. Bij de inbraak in Breda was op beelden te zien hoe twee daders eerst de boel verkennen, die even later terugkwamen met een derde man erbij. Ook hun auto stond op beeld.

Opsporing Verzocht

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de serie snelkraken bij BCC. Bij de Woonboulevard in Breda wordt een tekstkar neergezet om mensen te wijzen op de uitzending.