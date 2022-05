De rechtbank in Breda heeft maandag straffen opgelegd tot 170 dagen cel (waarvan 60 voorwaardelijk ) aan in totaal 26 relschoppers die betrokken waren bij de heftige ongeregeldheden bij de verloren promotiewedstrijd vorig jaar tegen NEC. Agenten zaten in de ogen van de rechtbank 'als ratten in de val. Hun dag eindigde in een regelrechte nachtmerrie'.

De meeste verdachten kregen taakstraffen van tussen de 80 en 240 uur. Acht kregen een al dan niet deels voorwaardelijke celstraf. Alle verdachten zijn bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor de schade van bijna 60.000 euro. Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat elke verdachte er in principe voor verantwoordelijk is dat die 60.000 euro wordt betaald. Drie verdachten kregen bovendien gebiedsverboden van twee en vijf jaar voor het gebied rond het NAC-stadion. De rellen worden heftiger en heftiger. Agenten zijn doodsbang. Op het grote parkeerterrein P5 loopt het verder uit de klauwen. Een ME-eenheid moet door collega's worden ontzet. Uiteindelijk doen 24 agenten aangifte. Ze raken gewond en lopen gehoorschade op. De rechtbank: "De grote vraag is waarom. Het lijkt er op dat sommigen, mede onder invloed van drank of drugs, gewoon uit waren op het plegen van geweld en escalaties.'' Angst Tijdens de rechtszitting, vorige maand, citeert de rechter nog diverse getuigenissen van agenten. De verklaringen van de dienders gieren van de angst. Eén zegt: "Ik moest me steeds verdedigen. Ik viel over een dranghek en toen ik op de grond lag voelde ik me een prooi, omsingeld en aangevallen door wolven. Ik werd geschopt en geslagen. Als ik er op terugkijk, ben ik dankbaar dat ik er nog ben.'' De rechtbank erkent dat gevoel: "Sommige agenten vreesden voor hun leven.'' Van één agent is bekend dat ze na de dag haar werk bij de bereden politie heeft neergelegd. Verschillende agenten hebben professionele hulp moeten inschakelen bij de verwerking van de gebeurtenissen.