De man die vrijdagochtend zwaargewond werd gevonden in een natuurgebied in Helvoirt, blijkt een 68-jarige Bredanaar te zijn. Het politieonderzoek naar het mogelijke misdrijf is zaterdagmiddag nog in volle gang.

Het slachtoffer werd vrijdagochtend rond 7.30 uur door een wandelaar gevonden tussen Helvoirt en Drunen, vlak bij het Drongelens kanaal. De plek staat bekend als homo-ontmoetingsplaats. Het is nog niet duidelijk of de toedracht van het mogelijke misdrijf daaraan te linken is. Volgens de politie was het op vrijdag veel te vroeg 'om in scenario's te denken'. De man lag vrijdagochtend bewusteloos op een zandpad naast zijn auto. Nadat de wandelaar alarm sloeg bij de politie, meldden zich gedurende de dag steeds meer verschillende (forensische) specialisten op de plek waar de man werd gevonden. Ook werd er sporenonderzoek uitgevoerd door middel van een helikopter, drones en een speurhond. De auto werd later nog bekeken voor sporen en is weggetakeld. Het 68-jarige slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man was op dat moment buiten bewust zijn. Zaterdagmiddag was de huidige gezondheidstoestand van het slachtoffer nog niet bekend.