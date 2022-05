Een 21-jarige Rotterdammer is dinsdagmiddag bij een woning in de Bredase wijk Tuinzigt aangehouden. De man deed zich voor als een medewerker van de Rabobank en kwam de bankpas van de bewoner, een 66-jarige man, ophalen. Aan de deur vertelde de oplichter de man dat er gefraudeerd zou zijn met zijn bankpas. De Bredanaar trapte daar niet in en belde de politie.

De 66-jarige uit Breda werd dinsdagmiddag rond 16.00 uur op zijn mobiele telefoon gebeld door de oplichter. Hij deed zich voor als een medewerker van de Rabobank en vertelde dat er zojuist 600 euro van zijn rekening was afgeschreven door een aankoop van een mobiele telefoon in Eindhoven. De nepbankmedewerker wist het juiste rekeningnummer van de man te noemen.

Aan het lijntje

Van de oplichter moest de bewoner zijn bankpas in een envelop doen. Een bankmedewerker zou de envelop kort daarna komen ophalen bij hem thuis. Na het telefoongesprek controleerde de man zijn rekening en zag dat er helemaal geen geld was opgenomen in Eindhoven. Hij besloot de oplichter aan het lijntje te houden en waarschuwde, via een andere telefoon, de politie.

Rond 16.15 uur werd aangebeld bij de bewoner. Voor de deur stond inderdaad een man die beweerde een medewerker van de bank te zijn. Hij vroeg de man zijn telefoon en bankapp te openen.

Oplichter aangehouden

Ondertussen belde de zoon, die ook aanwezig was in de woning, opnieuw naar de politie. Even later kwamen agenten naar de woning en werd de oplichter, dankzij de alerte bewoner, aangehouden.