Het Grand Theatre in Breda wordt al maanden grondig verbouwd, zodat hier The Streetfood Club kan openen. Begin mei zou het zover zijn, maar de nieuwe horecazaak is nog steeds niet open.

In januari 2020 werd bekend dat The Streetfood Club - na Utrecht - ook een vestiging in Breda zou openen. Na twee jaar was het tijd voor een update. Bobbie van Dalsum van The Streetfood Club liet toen weten: "Als alles goed gaat, hopen we begin mei te openen."

Begin mei is inmiddels voorbij en The Streetfood Club is niet open. "Wij hadden dit ook graag anders gezien", vertelt Bobbie. "De opening staat nu gepland voor begin juli. Dit heeft met meerdere factoren te maken. De grootste reden is omdat ons keukenteam nog niet compleet is. Daar zijn we hard naar op zoek. We willen pas open als we er 100 procent achter staan."

De liefhebbers van streetfood moeten nog even geduld hebben. Om alvast in de stemming te komen: bij het restaurant eet je straks gerechten van over heel de wereld. Op de kaart staat bijvoorbeeld beef tataki, Thai mussels en chicken gyoza.