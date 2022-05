Hoe kom je meer te weten over het leven van één van de Bredase Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog? Daarover gaat het op 19 mei bij een workshop in Nieuwe Veste.

Op 28 augustus vindt in Breda het project Namen en Nummers plaats. Bij het station worden die dag, precies tachtig jaar na de eerste grote deportatie van Joden uit Breda, met een tijdelijk monument de Bredase holocaustslachtoffers herdacht. Op een grote plattegrond van de stad worden houten naambordjes bij hun voormalige adressen gelegd.

Persoonlijke verhalen

Het is een project waaraan iedereen in Breda kan meedoen door een naam van een slachtoffer te adopteren en voor hem of haar een bordje te maken. Om het nog persoonlijker te maken, kan worden geprobeerd om meer te weten te komen over het leven achter de gekozen naam en de informatie te delen op een speciale herdenkingssite.

Tijdens de workshop 'Op zoek naar verloren levens' vertelt historicus prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld over zijn ervaringen. Hij is intensief bezig met een zoektocht naar de levensgeschiedenissen van Holocaustslachtoffers en schreef een boek over de familie Polak die ooit in zijn huis woonde. Hij geeft handvatten en tips over hoe in (online) archieven informatie is te vinden.

De workshop, die om 19.30 uur begint, is een initiatief van de stichting Verhalis, in samenwerking met de Erfgoed Brabant Academie, het Stadsarchief Breda en Nieuwe Veste. Iedereen die graag een naam van één van de 111 Bredase slachtoffers wil adopteren, is welkom om deel te nemen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen, is vooraf aanmelden nodig via: info@verhalis.nl