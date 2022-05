De bestuurder van de dure Lamborghini die zondagavond botste op de A16 bij Breda weigerde na afloop een alcoholtest. Dat levert hem een sanctie op van het Openbaar Ministerie, waarschijnlijk in elk geval een boete. Het zou gaan om de bekende zeep- en crypto-ondernemer Bob Ultee.

De eigenaar, en ook bestuurder tijdens het ongeluk, is volgens Omroep Brabant de bekende ondernemer Bob Ultee. Hij zette het zeepmerk Sabon in de markt en heeft met BobCoin een eigen cryptomunt. Bij de omroep spreekt hij van 'gewoon een ordinaire botsing'.

Strafbaar

De Lamborghini botste achterop zijn voorganger, een Peugeot 107, op de A16 tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. Agenten hebben geprobeerd te achterhalen of Ultee gedronken had, maar volgens een politiewoordvoerder is de blaastest ter plekke meerdere keren mislukt. In het ziekenhuis weigerde de ondernemer vervolgens een bloedproef.

Daarom kan niet gezegd worden of de bestuurder gedronken had, maar het weigeren van medewerking is strafbaar. Het levert Ultee volgens de politiewoordvoerder een sanctie van het OM op. "Vermoedelijk in ieder geval een geldboete."

Aan het niet meewerken aan een blaastest staat normaal gezien een boete van 240 euro. Het weigeren van medewerking aan de verdere ademanalyse en/of het bloedonderzoek wordt gezien als een misdrijf en is dus strafbaar. Weigering wordt gelijkgesteld met een alcoholgehalte in de zwaarste schaal. Dit komt al snel neer op een geldboete van 1.000 euro en een negen maanden niet mogen rijden.

Oorzaak niet meer onderzocht

De politie heeft zondagavond geprobeerd te achterhalen wat de oorzaak is van het ongeluk, maar doet geen verder onderzoek. Getuigen vertelden wisselende verhalen. Volgens een politiewoordvoerder is het inmiddels een verzekeringszaak geworden. Er vielen bij het ongeluk geen ernstig gewonden.

De nieuwprijs van de Lamborghini Gallardo was - toen hij nog werd geproduceerd - zo'n drie ton. Inmiddels kost een dergelijke wagen nog gerust 200.000 euro. De schade aan de voorkant sportauto is aanzienlijk en ook de Peugeot 107 heeft volgens getuigen grote schade opgelopen.