Bij aanrijding op de A16 tussen knooppunt Galder bij Breda en de grens met België is zondagavond een dure sportwagen ernstig beschadigd geraakt. De Lamborghini botste achterop een andere wagen. Er raakte niemand ernstig gewond.

Wat er precies gebeurd is, onderzoeken agenten nog. Getuigen vertellen wisselende verhalen. Duidelijk is dat de schade aan in elk geval de sportwagen aanzienlijk is. Mogelijk zal reparatie de eigenaar een flinke rekening opleveren; de nieuwprijs voor dit type Lamborghini Gallardo was ongeveer drie ton.

Voor de afhandeling van het ongeval is één rijstrook afgesloten. Het wegdek moet nog gereinigd worden, waarvoor waarschijnlijk later op de avond ook een tweede rijstrook dicht moet.

Veel verkeershinder levert dat niet op. Er staat op dit rustige moment van de dag nauwelijks file achter de plaats van het ongeval.