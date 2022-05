Op de bovenste verdieping van een flatgebouw aan de Nieuwe Dieststraat in Breda woedde zondagavond een flinke brand. Niemand raakte daarbij gewond. Wel zijn twee appartementen beschadigd bij de brand.

De brandweer kreeg rond 18.45 uur een melding van de woningbrand. Met twee bluswagens en een hoogwerker rukte de brandweer uit naar het flatgebouw en schaalde op naar middelbrand. Een uur later, rond 19.45 uur, was de brand onder controle. Naast de bewoners werden ook twee honden in veiligheid gebracht.

Waardoor de brand is ontstaan, is niet bekend. Mogelijk is de brand ontstaan in een dakkapel. Door de brand werd een deel van de wijk afgesloten.