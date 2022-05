Bij een straatroof in Breda is een 24-jarige man zaterdagavond op zijn hoofd geslagen met een vuurwapen. Dat gebeurde rond 22.20 uur in de Roerstraat, een kleine zijstraat van de Scheldestraat.

Het slachtoffer verliet samen met zijn vriendin een woning en werd kort daarna overvallen. Een man droeg hem op zijn horloge af te doen. Toen dat niet snel genoeg ging, kreeg de man een klap op zijn hoofd met een vuurwapen. De vriendin van het slachtoffer rende daarop naar haar auto om de politie te bellen, maar werd tegenhouden door een andere overvaller. Die bedreigde haar, terwijl de andere overvaller zijn slachtoffer beroofde. Daarna is het tweetal gevlucht. Het is niet bekend of het vuurwapen echt of nep was: het slachtoffer verklaarde dat het 'leek op een wapen dat de politie bij zich draagt'. Hij raakte lichtgewond aan zijn hoofd. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Daarbij worden camerabeelden uit de buurt bekeken.