De noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in Breda staat vanaf vandaag ook open voor asielzoekers uit andere landen. De gemeente wil op die manier de druk op het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel iets verlichten.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt gemeenten al geruime tijd om hulp bij het vinden van slaapplekken voor de asielzoekers. "De situatie in Ter Apel is onhoudbaar'', zeggen burgemeester en wethouders in een reactie. "Daarvan kunnen en willen we in Breda niet wegkijken. De oplossing zullen we in Nederland met elkaar moeten vinden. Door deze crisisnoodopvang aan te bieden geven we het COA ruimte om op zoek te gaan naar een geschikte verblijfplaats voor deze mensen."

De noodopvang voor Oekraïners in Breda is gevestigd aan de Claudius Prinsenlaan 12, naast het stadskantoor. Aanvankelijk was de noodopvang in allerijl ondergebracht in sportcentrum De Scharen, maar om verenigingen en scholen weer gebruikt te kunnen laten maken van het centrum, verhuisde de noodopvang enkele weken geleden naar de Claudius Prinsensingel.

De noodopvang biedt plaats aan maximaal 200 vluchtelingen. Voorlopig worden 50 van deze plekken door gemeente Breda beschikbaar gesteld als crisisnoodopvang waar een uitbreiding tot 100 bedden mogelijk is. Dat biedt het COA de ruimte om op zoek te gaan naar een vaste verblijfsplaats voor de asielzoekers ergens in Nederland. Het gaat hoofdzakelijk om personen uit oorlogsgebieden zoals Syrië, Afghanistan en Jemen.