Een 45-jarige Tilburger is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in Breda omdat hij een man had bedreigd met een mes. Dat gebeurde volgens de politie rond 3.30 uur in de Vismarktstraat.

Een 24-jarige inwoner van Etten-Leur liep door die straat toen hij per ongeluk tegen de verdachte stootte. De Tilburger reageerde daar volgens de politie agressief op. 'Er ontstond een korte woordenwisseling. Hierop pakte de Tilburger plots een mes tevoorschijn en dreigde ermee'. Het slachtoffer liep weg en zocht hulp bij twee toezichthouders die in de buurt waren. De politie werd gewaarschuwd en hebben de man gearresteerd voor bedreiging. Getuigen melden aan de politie dat de verdachte het mes in een prullenbak had gegooid.