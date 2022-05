Een scooter is donderdagmiddag gebotst met een auto op het kruispunt van de Zuilenstraat met de Ettensebaan in Breda. Daarbij is één van de twee vrouwen die op de scooter zat gewond geraakt aan haar been. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

De andere vrouw op de scooter en de bestuurder van de auto kwamen bij het ongeluk, dat rond 15.40 uur plaatsvond. Op de plaats van het ongeluk deden agenten onderzoek naar de toedracht. Hoe de scooter en auto konden botsen, is niet bekend.