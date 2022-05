De Mobiele Eenheid is dinsdagavond na de wedstrijd NAC-ADO Den Haag in actie gekomen om supportersgroepen uit elkaar te houden. Een Bredanaar (19) raakte gewond bij een botsing met een politiebus bij het Rat Verlegh Stadion.

Na de wedstrijd probeerden de twee supportersgroepen elkaar op te zoeken. De ME werd opgeroepen om de groepen uit elkaar te drijven. In de bussluis met ADO-supporters werden er spullen gegooid richting de NAC-supporters, die op hun beurt ook met spullen terug gooiden.

Het lukte de ME om de groepen uit elkaar te houden, waardoor de rust uiteindelijk terugkeerde. Niet veel later konden supporters van ADO Den Haag in bussen naar huis vertrekken.

Rond 21.15 uur botste een busje van de ME met een negentienjarige man. Het voertuig is daarbij over de voet van de man gereden. De Bredanaar is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Team Verkeer doet onderzoek naar de aanrijding.

Een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant noemt het voorval 'erg vervelend'. "Het lukte om zonder geweld te gebruiken de supporters uit elkaar te houden. De avond verliep dan ook relatief rustig, ondanks het spullen over en weer gooien. Dan is het balen als er een aanrijding plaatsvindt."