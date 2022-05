Dat er in Breda miljoenen moeten worden geïnvesteerd in de aanpak van achterstallig onderhoud aan straten en pleinen, daarover is de lokale politiek het wel eens. Maar om al dat geld te steken in een verouderde werkwijze, daar heeft niet iedereen zin in.

Een vijfde van de Bredase wegen voldoet niet aan de onderhoudsnorm. Dat is omdat ze steeds intensiever worden gebruikt, maar ook omdat extreem weer steeds vaker schade veroorzaakt. Er is wel een lichtpuntje: er is nog geen acuut gevaar voor de veiligheid, maar dat is voor wethouder Carla Kranenborg (Openbare Ruimte, VVD) geen reden om alles maar het oude te laten. Integendeel, ze wil van de raad 3,2 miljoen euro om het achterstallig onderhoud zo snel mogelijk weg te werken. De meeste fracties in de gemeenteraad zijn het daarmee wel eens, bleek tijdens een vergadering die maandag plaatsvond. "We kunnen niet langer wachten'', zei D66-raadslid Patrick Smans. Dat vindt ook zijn CDA-collega Jeroen Bruijns, die het achterstallig onderhoud omschrijft als 'een struikelsteen en een steen des aanstoots'. De fracties Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren vinden juist dat er wel heel erg makkelijk 3,2 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de aanpak van de openbare ruimte. "Het proces is niet transparant. Ik krijg geen inzicht hoe dit geld wordt besteed'', zei Forum-voorman Marnix van Woudenberg. Janneke van Lierop van de Partij voor de Dieren constateert dat de '3,2 miljoen worden uitgegeven op een oude manier, die aantoonbaar leidt tot nieuwe achterstalligheid': "En dan hebben we over twee jaar dezelfde discussie als nu.'' Net als Van Woudenberg voelt ze dan ook weinig behoefte om met de investering van 3,2 miljoen euro in te stemmen. Dat is lastig voor wethouder Kranenborg, want die zit met een deadline. Als de raad niet snel een besluit neemt over de inzet van de miljoenen, dan krijgt ze te maken met een zogeheten 'onrechtmatigheid'. Het komt er op neer dat de jaarrekening van de gemeente niet meer klopt en dat mag niet van de boekhouder. Niet onder de indruk Maar ook daar zijn Forum en PvdD niet van onder de indruk. Dat wil overigens niet zeggen dat het voorstel daarmee groot gevaar loopt om te worden afgeblazen. Een grote meerderheid in de raad zal elke tegenwerking bij de eerst volgende raadsvergadering uit de weg ruimen.