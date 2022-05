Een groep jonge kunstenaars uit Breda luidt de noodklok. Ze willen graag in Breda blijven werken. Maar er is een groot tekort aan atelierruimte. Ze zijn een petitie gestart.

Het gaat om acht kunstenaars die recent afstudeerden van kunstacademie Sint Joost. "Omdat de kans op een toekomst buiten Breda groter is, zagen wij veel van onze medestudenten na hun opleiding uit Breda wegtrekken", zegt één van hen, Daan van Bommel. "Wij wilden dat niet en zijn kunstcollectief Zut Mon Sac begonnen. Niet alleen om een bijdrage te leveren aan het Bredase kunstklimaat, ook om jonge kunstenaars te helpen om zich in Breda verder te ontwikkelen."

Het collectief streek in 2020 tijdelijk neer in het voormalige postkantoor aan de Oude Vest. "Daar moeten we op 17 mei uit." Het pand wordt omgebouwd tot woningen en commerciële ruimten. "Bij de zoektocht naar alternatieve werkruimte stuitten we op een probleem. Er is in Breda een groot tekort aan ateliers." En als ze er al zijn, zijn ze te onzeker, te duur, te klein voor een collectief of liggen buiten de stad.

Het is iets waar niet alleen Zut Mon Sac mee kampt, zegt Van Bommel. "Veel ateliers zijn tijdelijk ondergebracht in lege gebouwen. Maar daarvan zijn er, onder meer vanwege de woningnood, steeds minder. Niet alleen wij, ook andere kunstenaars verloren hun werkplek, doordat het pand waarin ze werkten een andere bestemming kreeg." En ook zij stuiten op het probleem dat er nauwelijks alternatieven zijn.

Met de petitie hoopt Zut Mon Sac Breda wakker te schudden. Zonder werkplekken, trekken (jonge) makers weg en dreigt Breda een cultuurarme stad.